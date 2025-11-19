Liste d’attesa,Zaffini “Positivo che Lazio adotti provvedimenti del legislatore”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo tipo di iniziative fanno squadra perché danno la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo a chi lavora nella sanità a tutti i livelli”. Lo ha affermato Francesco Zaffini presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza, intervenuto durante il secondo e ultimo giorno degli Stati Generali della Salute del Lazio, organizzati alle Corsie Sistine Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma. “Reputo positivo che la regione Lazio adotti rapidamente i provvedimenti messi in campo dal legislatore nazionale e ottenga risultati ragguardevoli sull’assorbimento delle liste d’attesa. L’esempio che porto in negativo è il pronunciamento di magistrati amministrativi della regione Campania che reputano prioritario stare dentro gli equilibri del bilancio piuttosto che erogare prestazioni richieste dai cittadini, che sono nei livelli essenziali di assistenza”.

