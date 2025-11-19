Ultime News

Metsola: “Lingua italiana occupa posto speciale nelle istituzioni europee”

(Adnkronos) – “L’italiano è fonte di conoscenza e la nostra cultura affonda le sue radici in questa lingua. Nelle istituzioni europee il multilinguismo è uno dei punti fondamentali e l’italiano occupa un posto speciale che siamo determinati a tutelare”. 

Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un video-messaggio inviato alla prima conferenza sull’Italofonia in corso a Villa Madama.  

“L’italiano ha influenzato il mondo ben oltre i confini europei, si parla italiano dall’America all’Africa fino all’Asia, la lingua italiana continua a prosperare collegata alle comunità che ne portano avanti la sua conoscenza con orgoglio”, ha aggiunto Metsola, secondo cui l’italiano è “un simbolo di cultura ed unità europea ed un patrimonio di chi lo ama e lo parla nel mondo”. 

