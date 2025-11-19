Si apre sabato 29 novembre presso il Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino un’esposizione di fotografie pittorialiste che sarà possibile visitare fino al 13 dicembre 2025. La mostra dell’artista Laura Zigatti sarà inaugurata alle 17,00 con la presentazione del curatore Giuseppe Cavalli.

Laura Zigatti è un’insegnante con alle spalle una composita formazione umanistica, amante da sempre del classicismo e in particolar modo della mitologia, un campo che ha finito col compenetrare nel tempo altre sue passioni ed interessi, tra cui appunto, la fotografia di impronta pittorialista, dove lo studio della luce e dell’iconografia risulteranno decisivi e impattanti.

Ha preso così vita, alcuni anni fa, il progetto Myth, un percorso di ricerca, visuale e narrativo, fatto di storie che raccontano la nascita, l’apoteosi e la caduta di eroi e antieroi, di esseri divini e mortali. In Myth, fotografia e scrittura si fondono, diventando l’una l’estensione dell’altra. Alla base del lavoro c’è la tenace idea che il mito conservi in sé una traccia mnestica, psichica collettiva capace di travalicare il tempo, lo spazio e il singolo, tale da renderci delle “anime universali”. Amphíbios è l’ultima declinazione del progetto e pone l’attenzione sul tema del doppio, in tutte le sue sfaccettature. Laura Zigatti ha all’attivo due esposizioni collettive, a san Colombano al Lambro e a Milano e una personale a Crema. Ha inoltre presentato i suoi lavori presso club e corsi fotografici e all’interno di eventi editoriali e divulgativi inerenti al tema della mitologia e della fotografia.

L’ esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2025 secondo gli orari del Museo della Stampa: dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00; nei giorni feriali è possibile, su prenotazione, la visita anche il pomeriggio telefonando allo 0374 83171 o scrivendo a: info@museostampasoncino.it

