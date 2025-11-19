Ultime News

19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
19 Nov 2025 Job day a Soresina. Per nuova sede
del CPI, "luce in fondo al tunnel"
Video Pillole

Olimpiadi, Massari “Lo sport è strumento di dialogo e di pace”

NEW YORK ( STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Lo sport è uno strumento di pace. La risoluzione che sarà approvata in Assemblea Generale è un segnale molto importante”. Così Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite, in occasione della serata dedicata alla “Olympic Truce”, la tradizionale tregua olimpica che ogni due anni richiama gli Stati membri dell’Onu a scegliere il dialogo al posto del conflitto in occasione dei Giochi.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...