Olimpiadi, Massari “Lo sport è strumento di dialogo e di pace”

NEW YORK ( STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Lo sport è uno strumento di pace. La risoluzione che sarà approvata in Assemblea Generale è un segnale molto importante”. Così Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite, in occasione della serata dedicata alla “Olympic Truce”, la tradizionale tregua olimpica che ogni due anni richiama gli Stati membri dell’Onu a scegliere il dialogo al posto del conflitto in occasione dei Giochi.

(Video di Stefano Vaccara)