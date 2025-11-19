Ultime News

Nazionali

Plenkovic: “La comunità dell’Italofonia rafforzerà nostra collaborazione”

(Adnkronos) – L’istituzione della comunità dell’Italofonia “contribuirà a rafforzare la collaborazione tra Italia e Croazia, in particolare culturale e scientifica”. Lo ha dichiarato il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, in un video-messaggio inviato alla prima conferenza sull’Italofonia in corso a Villa Madama. “Croazia e Italia oggi sono vicini di casa che vantano una cooperazione molto ricca ed estesa e mantengono un dialogo continuo”, ha proseguito Plenkovic, sottolineando che “l’Italia è uno dei nostri partner economici più importanti”. I due Paesi, ha aggiunto, lavorano a stretto contatto nell’Ue, nella Nato e in tutti gli altri organismi multilaterali.  

Plenkovic ha quindi evidenziato che “in Croazia l’apprendimento dell’italiano è favorito e sostenuto”, rimarcando che “la Croazia e l’Italia hanno stipulato un accordo bilaterale sui diritti delle minoranze. La comunità italiana è rappresentata in Croazia a livello di vice presidente del Parlamento. Per noi è importante che i membri delle minoranze preservino la loro identità ed il governo croato sta supportando la comunità italiana con ingenti risorse finanziarie”. 

