19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
19 Nov 2025 Job day a Soresina. Per nuova sede
del CPI, "luce in fondo al tunnel"
Professionisti del Real Estate s’incontrano a Milano il 28/11 per l’ottava edizione di ‘Sinergie’

(Adnkronos) – Professionisti del Real Estate, manager, imprenditori e attori dell’innovazione si danno appuntamento a Milano il 28 novembre per ‘Sinergie 2025’, l’evento che da otto edizioni riunisce il settore per confrontarsi su idee, strumenti e futuro. Il tema scelto per quest’anno è ‘Visione’, intesa – precisa l’organizzazione in una nota – “come la capacità di anticipare i cambiamenti e leggere i segnali che stanno trasformando il mercato e la professione”. 

Tra gli ospiti di spicco, presentati da Rudy Bandiera, LinkedIn Top Voice, ci saranno Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, con un intervento su demografia e futuro dell’abitare; Roberta Marcenaro Lyon, ceo di Imark, specializzata nella creazione di alleanze strategiche tra aziende statunitensi ed europee; Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, che offrirà una lettura dei trend più rilevanti del mercato e Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiaip, con una intervista sul palco. 

A fare da cornice all’evento, che si terrà presso Monte Rosa 91 a Milano, ci sarà anche un’area expo con oltre 20 aziende attive nei settori proptech, fintech, comunicazione e servizi per l’intermediazione, che daranno vita a tavole rotonde, keynote sul main stage e interventi mirati nel second stage. “Sinergie è il luogo dove le idee passano senza filtri e la comunità si riconosce. Il nostro è un palco esigente: chi sale ha qualcosa di rilevante da dire a chi vive ogni giorno il mercato”, commenta Gerardo Paterna, divulgatore e organizzatore dell’evento. 

