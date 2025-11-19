Ultime News

19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
Roma, donna accoltellata sul Gra: uomo bloccato dalla polizia

(Adnkronos) – E’ stato rintracciato dalla polizia un uomo ritenuto il presunto responsabile dell’accoltellamento della donna peruviana di 38 anni, ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma.  

A quanto si apprende l’uomo è stato individuato a Fiano Romano (Roma) dalla squadra mobile che indaga per chiarire esattamente l’accaduto. La donna era stata accoltellata in diverse parti del corpo e poi ricoverata in ospedale. 

