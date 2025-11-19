Ultime News

19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
19 Nov 2025 Industriali: al Museo del Violino
mostra per celebrare gli 80 anni
19 Nov 2025 Ancora cumuli di rifiuti
in via al Depuratore
19 Nov 2025 Città della Cultura, Virgilio:
"Occasione per crescita collettiva"
19 Nov 2025 Guida Michelin 2026, chef
Bellingeri unica stella cremonese
Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un’auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito all’alt, a bordo di un’auto senza colori.  

Delle persone che viaggiavano sull’auto a noleggio in fuga, tre sono state portate in commissariato, un’altra è finita in ospedale, così come i due agenti che erano sulla volante. Accertamenti in corso.  

