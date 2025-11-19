Dal 5 al 10 dicembre a Cremona andrà in scena “Segni e sogni di Palestina”, una rassegna di incontri, arte e approfondimenti dedicata alla situazione palestinese. L’iniziativa nasce con l’intento di condividere, con un pubblico eterogeneo per età e sensibilità, idee, opinioni, emozioni e conoscenze su ciò che è accaduto e continua ad accadere in Palestina.

Fulcro della manifestazione sarà la mostra “HeART of Gaza”, che raccoglie una quarantina di disegni realizzati da bambine e bambini della Tenda degli Artisti di Deir al-Balah. I lavori sono stati creati nel contesto di un progetto che utilizza l’arte come strumento di espressione e resilienza nel pieno del conflitto. L’esposizione sarà inaugurata il 5 dicembre alla sede di Alac – Associazione latinoamericana in via Gioconda 3, alla presenza dell’attivista palestinese e ideatore del progetto, Mohamed Timraz.

La rassegna proseguirà nei giorni successivi, sempre negli spazi di Alac ma anche al Teatro Monteverdi e presso It’s Hard Noise – Transiti Creativi in piazza delle Tranvie 6, con un ricco calendario di appuntamenti. Sono previsti dibattiti e talk con esperte ed esperti, laboratori creativi per adulti e bambini, presentazioni di libri – tra cui Il ragazzo con la kefiah arancione, alla presenza dell’autrice Alae al Said – oltre alla rassegna di animazione Palestina animada, che proporrà pagine filmiche realizzate da giovani registi palestinesi. Non mancheranno inoltre performance teatrali e momenti musicali.

L’intera iniziativa è frutto del lavoro di una rete spontanea di donne che ha scelto di promuovere un cambiamento possibile attraverso la cultura, con l’obiettivo di rendere il mondo un luogo più umano. La rassegna si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

