Video Pillole
Tg Sport – 19/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– 42 qualificate ai mondiali, mancano 6 posti e l’Italia trema
– Poker dell’Under 21, vittoria in Montenegro
– La F1 a Las Vegas, Vasseur “Lottare per stare davanti”
– NBA, LeBron James scrive un altro record nella storia
– Malagò “Pace alla base della carta olimpica, lo sport ha questa forza”
mrv
– 42 qualificate ai mondiali, mancano 6 posti e l’Italia trema
– Poker dell’Under 21, vittoria in Montenegro
– La F1 a Las Vegas, Vasseur “Lottare per stare davanti”
– NBA, LeBron James scrive un altro record nella storia
– Malagò “Pace alla base della carta olimpica, lo sport ha questa forza”
mrv
© Riproduzione riservata