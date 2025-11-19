Ultime News

19 Nov 2025 Marcia dei Diritti dell’Infanzia
il 20 novembre a Cremona
19 Nov 2025 Violenza sulle donne: evento
formativo per medici di base
19 Nov 2025 Arma Carabinieri: celebrazione
della Virgo Fedelis in Cattedrale
19 Nov 2025 Il cristianesimo dei primi secoli
Incontro al centro S.Omobono
19 Nov 2025 Akademie für Alte Musik in concerto
con l'Offerta Musicale di J.S. Bach
Ucraina-Russia, per colloqui a Kiev Trump mobilita delegazione Pentagono: ecco perché

(Adnkronos) – Donald Trump ha mobilitato per colloqui a Kiev una delegazione di alto livello del Pentagono. Ne scrive il Wall Street Journal che cita fonti statunitensi di alto profilo e parla del nuovo tentativo della Casa Bianca di rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, innescato dall’avvio – più di tre anni fa – dell’invasione russa su vasta scala. Attesi, secondo le fonti del quotidiano, colloqui tra il segretario dell’Esercito, Dan Driscoll, il generale Randy George, capo di Stato maggiore dell’Esercito, e il generale Chris Donahue con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e altri responsabili ucraini, vertici militari e rappresentanti del mondo dell’industria.  

Zelensky, intanto, è arrivato ad Ankara per gli incontri previsti oggi in Turchia. Dopo la missione a Kiev, stando al Wsj, Driscoll ha in programma colloqui con i russi. E, secondo il giornale, la decisione della Casa Bianca di puntare su Driscoll e ufficiali di alto grado è dettata dalla convinzione che Mosca possa essere più aperta a negoziati mediati dai militari. L’idea di puntare su Driscoll sarebbe nata da un colloquio tra Trump e il vicepresidente JD Vance e l’inviato Steve Witkoff avrebbe contribuito a preparare Driscoll per la missione. 

“Driscoll parteciperà a incontri in Ucraina e riferirà alla Casa Bianca – ha detto un funzionario di alto grado dell’Amministrazione Trump – Il presidente è stato chiaro, è tempo di fermare le uccisioni e raggiungere un accordo per porre fine alla guerra”. 

Altre fonti citate dal giornale spiegano che l’obiettivo della missione di Driscoll è riavviare i colloqui di pace per conto di Trump. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, non è mai stato a Kiev da quando ha assunto l’incarico a gennaio e il Wall Street Journal sottolinea come sia inusuale la decisione di inviare il segretario dell’Esercito, il cui lavoro è incentrato sull’addestramento e l’equipaggiamento dei militari. 

Il focus dei colloqui a Kiev dovrebbe essere sugli sviluppi sul campo e la produzione di armamenti, oltre a iniziative per porre fine al conflitto, ma non è chiaro se verrà condivisa una nuova proposta negoziale. 

Driscoll e il generale George erano lunedì in Germania per aggiornamenti di intelligence in una base militare Usa con Donahue e per parlare della situazione in Ucraina. Poi sono volati in Polonia e la notte scorsa sono saliti su un treno per Kiev. 

 

