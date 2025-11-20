Ultime News

Nazionali

Barletta, muletto si ribalta in un frantoio: muore a 26 anni

(Adnkronos) – Un giovane di 26 anni è morto in un incidente sul lavoro in un frantoio di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni un muletto si è ribaltato appena fuori dall’azienda. Sono intervenuti i carabinieri di Trani e di Bisceglie, oltre ai tecnici dello Spesal.  

