Catania, devastazione e saccheggio durante un corteo: due arresti





CATANIA (ITALPRESS) – Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di un 33enne e di un 22enne, residenti a Catania e Brindisi. Inoltre sono state eseguite perquisizioni domiciliari in diverse province (Catania, Palermo, Bari, Messina, Siracusa) nei confronti di altre 13 persone indagate tutti nel medesimo procedimento. Sono indagati, in concorso tra loro, e con altri soggetti in via di identificazione, di devastazione ed altro, nonché nei confronti del 33enne anche per il reato di rapina e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale con l’ aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e in occasione di una pubblica manifestazione. Il provvedimento a seguito dei gravi fatti avvenuti in occasione della manifestazione del 17 maggio.

pc/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata