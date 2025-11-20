Ultime News

20 Nov 2025 Campagna Amica domenica 23
novembre in piazza Stradivari
20 Nov 2025 Tecnologia come strumento a servizio
dell’uomo: incontro in Cattolica
20 Nov 2025 Imu 2025: il saldo va versato
entro il 16 dicembre
20 Nov 2025 10Manzoni Aparthotel, inaugurata la
nuova struttura ricettiva di Cremona
20 Nov 2025 Marcia per i diritti dei bambini,
in mille lungo le vie del centro
Catania, devastazione e saccheggio durante un corteo: due arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di un 33enne e di un 22enne, residenti a Catania e Brindisi. Inoltre sono state eseguite perquisizioni domiciliari in diverse province (Catania, Palermo, Bari, Messina, Siracusa) nei confronti di altre 13 persone indagate tutti nel medesimo procedimento. Sono indagati, in concorso tra loro, e con altri soggetti in via di identificazione, di devastazione ed altro, nonché nei confronti del 33enne anche per il reato di rapina e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale con l’ aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e in occasione di una pubblica manifestazione. Il provvedimento a seguito dei gravi fatti avvenuti in occasione della manifestazione del 17 maggio.
