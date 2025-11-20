Anche l’edizione 2025 del Concorso Internazionale “Piero Cappuccillli-Giuseppe Patané-Ottorino Respighi” si preannuncia di altissimo livello e con una notevole partecipazione.

Il prestigioso concorso ha avuto il suo inizio nel 2005, quando Fabio Menicacci, segretario Nazionale di ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato, ha dato piena disponibilità a una squadra di musicisti di creare un “Concorso triplo”, rispecchiando la grande bravura e l’integrità di tre giganti della musica classica che non si sono mai considerati “artisti”, ma artigiani della loro disciplina.

Giunto alla diciannovesima edizione, il concorso da tre anni ha trovato a Cremona la sua sede naturale grazie al sostegno economico ed organizzativo di Confartigianato Imprese e Confartigianato Persone.

Al concorso si sono iscritti oltre 90 artisti provenienti da 15 differenti nazioni, incluse una cantante delle Hawaii e una di Mosca ma essendoci un numero chiuso, solo 50 potranno partecipare; è un concorso difficile, che richiede specifiche forme di arie liriche, dove ogni candidato nella fase eliminatoria viene ascoltato per diverso tempo da una giuria internazionale.

I giurati sono 9 tra cui alti dirigenti del Teatro Nazionale della Turchia di Istanbul, Ankara e Antalya; ritorna quest’anno come giurata la direttrice artistica dell’orchestra sinfonica di Miskolc in Ungheria, Krisztina Szaszne-Ponusz, che da tre anni si esibisce in estate nel Cortile di Federico II con programmi indimenticabili di alta lirica.

Il presidente della giuria è il Maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg, affiancato dal coach lirico, Fulvio Bottega, che garantisce assieme a Castriota che i geni compositori siano rispettati e seguite le loro partiture con sincerità, onestà e tecnica vocale impeccabile; presente anche quest’anno il Maestro Walter Fraccaro, tenore di grande fama internazionale. Il concorso è coordinato dalla Maestra Soprano Brigitta Picco, che lo anima da molti anni con competenza, passione e grande energia.

I presidenti di Confartigianato Imprese Cremona, Stefano Trabucchi, e di ANAP Cremona, Alceste Bartoletti hanno così dichiarato: «Il Concorso Internazionale “Cappuccilli – Patanè – Respighi” rappresenta un appuntamento culturale di grande rilievo per la città di Cremona. La sua presenza conferma la vocazione del nostro territorio a valorizzare le arti e a mantenere vivo un patrimonio musicale riconosciuto nel mondo.

Confartigianato Imprese Cremona, insieme a Confartigianato Persone, è sempre lieta di sostenere e promuovere iniziative culturali di livello internazionale. Eventi come questo contribuiscono ad arricchire la vita della comunità, rafforzano l’immagine della città e creano un legame virtuoso tra cultura e territorio. Per queste ragioni riteniamo fondamentale favorire e accompagnare manifestazioni che portano valore, partecipazione e apertura verso il mondo»,

I finalisti che supereranno le selezioni, accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Campora, si esibiranno nel concerto finale, sabato 22 novembre 2025 alle ore 17,00 preso il ridotto del Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, con ingresso libero e aperto a tutti.

