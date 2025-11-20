Ultime News

20 Nov 2025 Campagna Amica domenica 23
novembre in piazza Stradivari
20 Nov 2025 Tecnologia come strumento a servizio
dell’uomo: incontro in Cattolica
20 Nov 2025 Imu 2025: il saldo va versato
entro il 16 dicembre
20 Nov 2025 10Manzoni Aparthotel, inaugurata la
nuova struttura ricettiva di Cremona
20 Nov 2025 Marcia per i diritti dei bambini,
in mille lungo le vie del centro
Nazionali

Donna accoltellata sul Grande raccordo anulare, uomo fermato è suo ex compagno

(Adnkronos) – E’ l’ex compagno della vittima l’uomo fermato mercoledì dalla Polizia per l’accoltellamento della 38enne ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma. Connazionale della donna, è stato individuato grazie alla cella telefonica agganciata a Fiano Romano e fermato per strada. 

La 38enne, subito dopo il fatto, aveva detto a chi l’ha soccorsa: “E’ stato il mio compagno”. 

La donna ha riportato ferite al viso, testa, torace e alla mano. Ricoverata al Sant’Andrea in condizioni critiche, non era in pericolo di vita.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...