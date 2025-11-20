Edilizia, Capaccioli (Gbc Italia): “Trasformare potenzialità in strategie nazionali”

(Adnkronos) – “Green building council Italia, anche dopo il recente Green building forum di Milano, ha voluto dare qui al Made expo un’indicazione chiara su quello che può essere il cammino verso l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale. Le soluzioni esistono e il Made in Italy sa esprimere eccellenza: ciò che conta è riuscire a diffondere, anche presso il decisore pubblico, una cultura delle migliori pratiche. Non siamo secondi a nessuno. Sappiamo progettare, costruire e produrre materiali per l’edilizia di alta qualità”. Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente Green building council Italia, partecipando a Milano al Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025.

“È fondamentale trovarsi in momenti come questo – sottolinea Capaccioli – confrontarsi, condividere informazioni e guardare insieme a un percorso che è pienamente alla nostra portata. Siamo già leader in Europa in questo ambito – conclude – e vogliamo continuare a tracciare una strada che valorizzi sempre più la nostra produzione nazionale, che rimane centrale nel contesto europeo”.