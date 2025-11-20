Fideuram al Salone SRI, cresce l’interesse dei clienti per gli investimenti ESG





MILANO (ITALPRESS) – Il tema dell’edizione 2025 del Salone SRI, che si è svolto alla Borsa di Milano, è “Show me the money”: un invito a considerare gli investimenti sostenibili come leve capaci di generare valore nel lungo periodo. Un principio che trova applicazione concreta anche nell’offerta ESG-Environmental, Social e Governance, messa in campo da Fideuram-ISPB. Ne ha parlato Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

f28/xh7/fsc/gtr

© Riproduzione riservata