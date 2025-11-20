Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Cronaca

Il robot chirurgico

Entro fine anno saranno almeno 20 i pazienti operati alle Figlie di San Camillo a Cremona con il primo robot chirurgico della provincia di Cremona: il macchinario, tecnologico e all’avanguardia, si occupa al momento di urologia e di operazioni per tumori alla prostata (prostatectomie) ma in programma ci sono anche -come spiega il direttore dell’unità operativa di urologia dottor Francesco Pietrantuono- operazioni per neoplasie ai reni. Grande la soddisfazione del primario che ha riscontrato – a meno di mese dall’inizio dell’attività con la robotica – vantaggi per il post operatorio del paziente.

La chirurgia robotica prevede l’uso da parte del chirurgo di sistemi robotici avanzati in sala operatoria durante l’esecuzione dell’intervento.

Questo tipo di approccio offre in generale comunque  una serie di vantaggi, quali una maggiore precisione chirurgica, una minore invasività, tempi di recupero più rapidi e minori rischi di complicanze postoperatorie.

