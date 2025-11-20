Leggi anche: Foto 03 Ott 2025 Alle Figlie di San Camillo il primo

robot chirurgico della provincia

Entro fine anno saranno almeno 20 i pazienti operati alle Figlie di San Camillo a Cremona con il primo robot chirurgico della provincia di Cremona: il macchinario, tecnologico e all’avanguardia, si occupa al momento di urologia e di operazioni per tumori alla prostata (prostatectomie) ma in programma ci sono anche -come spiega il direttore dell’unità operativa di urologia dottor Francesco Pietrantuono- operazioni per neoplasie ai reni. Grande la soddisfazione del primario che ha riscontrato – a meno di mese dall’inizio dell’attività con la robotica – vantaggi per il post operatorio del paziente.

La chirurgia robotica prevede l’uso da parte del chirurgo di sistemi robotici avanzati in sala operatoria durante l’esecuzione dell’intervento.

Questo tipo di approccio offre in generale comunque una serie di vantaggi, quali una maggiore precisione chirurgica, una minore invasività, tempi di recupero più rapidi e minori rischi di complicanze postoperatorie.

