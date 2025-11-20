Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Video Pillole

Giovani, Mulè “Con Fondazione Paoletti una pdl per giornata del silenzio”

ROMA (ITALPRESS) – “Mai come adesso c’è uno straordinario bisogno di capire i bisogni dei ragazzi e proiettarsi nel futuro. In questo – ha aggiunto – si inserisce la proposta di legge, condivisa con la fondazione Paoletti, che mira a creare una giornata del silenzio che serve per riflettere in questo chiasso che ci circonda e fare in modo che si recuperi quell’anima che molte volte ormai viene persa, dispersa ogni giorno tra mille rivoli dei social e dei condizionamenti esterni”. Così Giorgio Mulè, deputato di Fi e vicepresidente della Camera, a margine del primo evento per celebrare i 25 anni della Fondazione Patrizio Paoletti.
xc3/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...