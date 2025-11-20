Ultime News

Nazionali

Hamilton, casco speciale e… splendente a Las Vegas

Lewis Hamilton e uno casco speciale per il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Il pilota inglese della Ferrari, reduce dal ritiro nel Gp del Brasile dopo uno scontro al via con Colapinto, sfoggerà un outfit inedito per il ritorno del circus negli Stati Uniti, in una delle gare più attese non solo in pista ma anche per il vero e proprio ‘red carpet’ sugli spalti.  

E per l’occasione Hamilton, da sempre molto attento alla moda, ha voluto scendere in pista con un casco argentita e cosparso di brillanti, con la visiera rossa e bianca.  

Una scelta ‘scintillante’ condivisa direttamente sui canali ufficiali della Ferrari: “Splendendo con questo”, ha scritto la scuderia di Maranello, sperando che l’inglese possa brillare non solo nell’outfit ma anche in pista. 

 

