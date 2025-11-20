Il Centro Italia tra radici e innovazione al Forum dei Territori di UniCredit





ROMA (ITALPRESS) – La rinascita delle aree interne e periferiche come volano di sviluppo, guidata dalla formazione continua e dall’intelligenza artificiale, motori di trasformazioni economiche e sociali sostenibili nel tempo. Sono i temi affrontati nel corso del Forum dei Territori organizzato a Roma, al Cinema Barberini, dalla Region Centro di UniCredit: un’occasione di riflessione e di confronto tra la banca, le istituzioni, gli esperti e una rappresentanza di imprese di riferimento per l’area che comprende Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

