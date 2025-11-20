La terza edizione del Master in Sport Management: Business, Communities, Territories dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Sportmaster Consulting, è stata presentata oggi, giovedì 20 novembre, nella prestigiosa Sala Negri da Oleggio della sede milanese dell’Università Cattolica. “Questo evento nasce dall’idea che lo sviluppo di una professione manageriale all’interno del mondo sportivo sia sempre più al centro dell’attività nostro Ateneo per favorire spazi di formazione e di crescita personale, e di sviluppo manageriale nel mondo dello sport” ha spiegato Andrea Lionzo, Direttore del Master, nel suo messaggio.

“In particolare, in questa edizione approfondiremo il tema delle infrastrutture sportive come veri e propri ecosistemi che, se adeguatamente progettati e gestiti con una visione strategica, possono generare valore sia per il club sia per la società e per il territorio. Rifletteremo poi su come la fan experience possa acquisire valore all’interno del sistema di servizi legati all’hospitality, che stanno cambiando il modo di vivere l’evento sportivo, e sulla comunicazione dell’evento sportivo. Tematiche in continua evoluzione dove la creatività, la tecnologia e la capacità organizzativa si combinano per costruire relazioni stabili e durature”.

Il Master è rivolto a giovani interessati al management dello sport che aspirino a operare nel mercato internazionale. Le lezioni, in lingua inglese, sono tenute sia da docenti universitari sia da manager e professionisti che operano nel settore dello sport, provenienti da oltre cento aziende e istituzioni sportive. Il percorso formativo si completa con un progetto di ricerca e un periodo di stage, al fine di consolidare le competenze sviluppate.

Uno dei momenti più attesi, durante l’evento “Sport Next: Building the Future of Sport”, è stata la consegna del premio Sportmaster ’25, attribuito dalla società che opera nel mondo della consulenza manageriale e della formazione applicate allo sport avvalendosi di approfondite competenze gestionali, alla società IWC Schaffausen per il grande successo di “F1: THE MOVIE”. Il film, infatti, ha ottenuto un successo mediatico globale, con incassi che hanno superato i 631 milioni di dollari al botteghino ed un debutto record per Apple. Il film ha avuto un ottimo riscontro anche in Italia, superando i 5 milioni di euro di incassi.

Durante l’evento “Sport Next: Building the Future of Sport” sono intervenuti Roberto Brambilla, Università Cattolica del Sacro Cuore; Domenico De Maio, Fondazione Milano Cortina 2026: “Il caso Milano Cortina 2026”; Giuseppe Donatelli, EY: “Il valore aggiunto delle infrastrutture nello sport: la prospettiva consulenziale”; Leonardo Rossi, Como 1907: “Il caso: hospitality Como 1907”; Stefano Andrea Suzzi, Blink: “Comunicazione ed eventi nel mondo sportivo”; Pietro Barbera, Sportmaster Consulting: “La terza edizione del Master in Sport Management”; Leonardo Puliti, Vero Volley: “Il caso: Consorzio Vero Volley”.

Al pubblico è stato presentato il video contributo di Fondazione Milano Cortina 2026, a supporto del Master fin dalla sua nascita, grazie al grande sostegno sempre dimostrato da attori chiave quali Domenico De Maio, Education & Culture Director, ed Arianna Ester Pucci, Education Operations Manager. I Giochi Olimpici pongono al centro diversi temi, tra i quali spiccano sostenibilità, infrastrutture ed innovazione: questo permette all’evento di non vertere sul solo tema dell’agonismo, ma di renderlo una importante leva economica per il Paese e la comunità.

La creazione di valore per il territorio e le persone è uno scopo fondamentale di Fondazione Milano Cortina 2026, obiettivo che non si limiterà alla durata dei Giochi, ma che proseguirà in un’ottica di eredità che possa continuare a produrre conoscenza ed opportunità. Oltre ad aver contribuito tramite testimonianze e la presentazione di possibilità per vivere i test events in vista dei Giochi Olimpici, Fondazione Milano Cortina 2026 presenta all’interno dei suoi team diversi studenti provenienti dal Master.

