Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Nazionali

Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

(Adnkronos) – L’incendio, scoppiato in un padiglione del sito della Cop30 a Belém, è “sotto controllo”. Ad annunciarlo è stato il ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino, aggiungendo che non ci sono stati feriti. “È già sotto controllo, i vigili del fuoco dello stato di Páré sono sul posto”, ha dichiarato il ministro alla televisione brasiliana, pochi minuti dopo l’evacuazione del sito della conferenza internazionale sul clima, che si concluderà venerdì. 

