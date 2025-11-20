Incidente a Miss Universo, cade dalla passerella e finisce in barella

(Adnkronos) – Momenti di tensione a Miss Universo 2025, la competizione che si sta svolgendo in Thailandia. La rappresentante della Jamaica, Gabrielle Henry, è precipitata dalla passerella durante la sua esibizione ed è stata trasportata via in barella.

Le immagini, diventate virali sui social, mostrano la concorrente mentre percorre la passerella e avanza verso la giuria. Poi, il passo falso. Forse per colpa di un tacco rimasto impigliato, Gabrielle ha perso l’equilibrio ed è caduta dal palco.

Immediatamente la giovane è stata soccorsa dallo staff, mentre in sala è calato il silenzio. Henry è stata portata via in barella sotto gli occhi del pubblico e delle altre concorrenti, visibilmente scossi per l’accaduto.