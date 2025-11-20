Infanzia, Valerio Berruti: “Mio Dna mi lega a sfida ‘Anita’ di Fondazione Cariplo”

(Adnkronos) – “Alla sfida per l’infanzia di Fondazione Cariplo, chiamata ‘Anita-L’infanzia prima’, mi lega il mio stesso Dna. Da anni lavoro sul tema dell’infanzia in quanto archetipo della vita adulta. Penso sia proprio in quel momento che si forma l’essere umano, in cui tutti possiamo riconoscerci”. Lo spiega Valerio Berruti, artista e ambassador della sfida ‘Anita-L’infanzia prima’, intervenendo al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano in occasione della presentazione del nuovo programma di Fondazione Cariplo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni.

Anita promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, aiutando a contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d’età.

“Mettere un focus e creare attenzione su quel periodo della vita, in cui tutto deve ancora avvenire ma in cui, allo stesso tempo, quello che avverrà è deciso, penso che sia non solo importante, ma fondamentale nella società contemporanea” conclude.