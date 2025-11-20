Kevin Spacey senza fissa dimora: “Vivo in Airbnb e in hotel, vado dove c’è lavoro”

(Adnkronos) – Dopo le accuse di violenza sessuale che hanno fatto crollare la sua carriera a Hollywood, Kevin Spacey

non ha più una casa, si sposta continuamente in base ai lavori che riesce a trovare e vive in Airbnb e hotel. Ad annunciarlo è lo stesso attore in un’intervista al ‘Telegraph’: “Vivo in hotel, vivo in Airbnb”. “Vado dove c’è lavoro. Non ho letteralmente una casa. I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate e tanto che usciva”, ha aggiunto.

L’attore due volte premio Oscar non ha perso le speranze di tornare a recitare in grandi produzioni. “Siamo in contatto con persone estremamente potenti che vogliono farmi tornare al lavoro”, ha detto al Telegraph. “E questo accadrà al momento giusto. Ma devo anche dire che credo che l’industria cinematografica stia aspettando il permesso, da qualcuno che ricopra una posizione di enorme rispetto e autorità”. “La mia sensazione è che se Martin Scorsese o Quentin Tarantino chiamassero [il mio manager, Evan Lowenstein] domani, sarebbe finita”, ha spiegato. “Sarei incredibilmente onorato e felice se un talento di quel livello facesse una telefonata”.

Le accuse di presunte aggressioni sessuali e comportamenti inappropriati sono emerse per la prima volta sulla scia del movimento #MeToo nel 2017 e sono state intentate diverse cause legali contro di lui.

Spacey ha sempre negato tutte le accuse, che nel corso degli anni sono state archiviate. Una giuria di New York ha concluso nel 2022 che Spacey non ha molestato l’attore Anthony Rapp, che lo aveva accusato di aver abusato di lui negli anni ’80, quando Rapp aveva 14 anni. L’anno successivo, un tribunale del Regno Unito ha dichiarato Spacey non colpevole di nove capi d’accusa di violenza sessuale da parte di quattro querelanti.

Spacey trattenne le lacrime durante un’intervista a ‘Piers Morgan Uncensored’ nel giugno 2024, quando rivelò per la prima volta che la sua casa a Baltimora, nel Maryland, sarebbe stata pignorata perché “doveva milioni” di spese legali. Spacey viveva nella città da quando iniziò la produzione di ‘House of Cards’ nel 2012. Dalla serie Netflix era poi stato licenziato nel 2017 proprio a causa di presunti comportamenti sessualmente inappropriati sul set.