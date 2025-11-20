Ultime News

Maculopatia essudativa, da gennaio 2026 in Liguria l’esenzione dal ticket

GENOVA (ITALPRESS) – Dal primo gennaio 2026 in Liguria sarà esentate dal ticket tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche rivolte ai pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa. Grazie al disegno di legge proposto dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, la Liguria diventa la prima regione in Italia a garantire ai cittadini affetti da questa patologia l’accesso gratuito a diagnosi e cure tempestive, con un investimento di 400.000 euro.
