“La pianura padana è una delle aree più critiche d’Europa per la qualità dell’aria” dichiara Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona, commentando i dati emersi dalla ricerca Cremona allo Specchio 2025. “È necessaria quindi una riduzione sostanziale del trasporto su gomma e una trasformazione strutturale dell’agricoltura lombarda, senza dimenticare la valutazione a livello epidemiologico di ricaduta di questa qualità dell’aria sulla salute dei cittadini” (clicca qui per tutti i dati comune per comune).

“Su questo ATS Val Padana ha realizzato uno studio molto interessante – aggiunge Mariani – che va sviluppato. Ma sicuramente politiche da parte delle amministrazioni pubbliche sulla questione qualità dell’aria sono necessarie. Su alcuni temi in particolare: l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare e l’altro grande tema centrale, anche a livello Europeo, riguardante il mondo agricolo e soprattutto degli allevamenti”.

E in merito al consumo di suolo: “Nel ruolo che rivesto di Presidente della Provincia credo si debba arrivare, così come stiamo facendo con la revisione del nostro Piano Regolatore Provinciale, a una pianificazione di queste zone e non lasciare in maniera, mi sia consentito, indiscriminata la scelta legittima ai Comuni. La riflessione deve essere più ampia, di area vasta, individuando dove queste zone possono nascere ma non in maniera indiscriminata.

Ancora: “Un’altra grande riflessione va fatta sugli edifici dismessi, questo è un altro grande tema da pianificare che sia a livello di Provincia che di Comuni abbiamo davanti”.

Clicca qui per la sezione completa CREMONA ALLO SPECCHIO 2025

© Riproduzione riservata