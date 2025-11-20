Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Video Pillole

Patrizio Oliva “Sport fondamentale per i ragazzi, è uno strumento educativo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro Valditara per questa visita, ha dimostrato grande sensibilità per lo sport. Oggi lo sport è fondamentale per i ragazzi, uno strumento che può educare. Purtroppo oggi i ragazzi hanno un grosso problema, quello di essere abbagliati dalle notizie che arrivano dai social, credono che la strada del successo sia quella più facile e più comoda, invece devono capire che nella vita bisogna faticare”. Lo ha detto Patrizio Oliva, ex pugile italiano e campione olimpico a Mosca 1980, a margine di un evento a Napoli insieme al ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

sat/mca1
(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...