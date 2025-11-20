Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Ron live in Piazza Mastai a Roma per l’Aisla: “Importante sensibilizzare”

(Adnkronos) – “Da tanti anni seguo Aisla, ma non solo: vado appena posso a trovare degli amici che la Sla ce l’hanno. Per me è veramente farsi sentire, esserci, è importante sensibilizzare”. A dirlo all’Adnkronos è Ron, intervistato in occasione dell’evento in programma stasera nella sede dell’agenzia Adnkronos in Piazza Mastai in cui musica e solidarietà tornano a unirsi, dal titolo La Promessa 2025 di Aisla, dedicato all’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.  

Ron, testimonial ufficiale di Aisla Onlus, è molto sensibile alla tematica dopo aver perso un carissimo amico proprio a causa della Sla. Stasera, in un palco allestito in Piazza Mastai, canterà cinque dei più grandi successi del suo repertorio: ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, ‘Anima’, ‘Una città per cantare’, ‘Almeno pensami’ e ‘Piazza grande’.  

