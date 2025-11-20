Ultime News

20 Nov 2025 Pranzo benefico a Cicognolo
per l'associazione EnriCoNoi
20 Nov 2025 Oasi felina, Olzi: "Serve rispetto
delle norme e trasparenza"
20 Nov 2025 Forno grande della Frazzi,
lavori prorogati e costi cresciuti
20 Nov 2025 Mariani: "Sul consumo di suolo
serve programmazione provinciale"
19 Nov 2025 Ponte Verdi sul Po: completato
oltre il 30% dei lavori
Nazionali

Scontro fra treni in Repubblica Ceca, almeno 42 feriti a Ceske Budejovice

(Adnkronos) – E’ di almeno 42 feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno scontro tra un treno espresso e uno passeggeri nel sud della Repubblica Ceca, vicino alla città di Ceske Budejovice a circa 150 chilometri a sud di Praga. Lo riferiscono i soccorritori all’Afp. ”Ci sono 40 persone con ferite lievi e due gravemente ferite”, ha detto la portavoce del servizio ambulanza Petra Kafkova all’Afp. 

 

Martin Kavka, portavoce del servizio ferroviario Sprava zeleznic, ha detto all’Afp che tutti i passeggeri sono stati evacuati. 

