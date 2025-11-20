Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Nazionali

Scrocca (Aioss): “Accompagnare persone con stomia oltre alla riabilitazione”

(Adnkronos) – “La riabilitazione delle persone stomizzate va ben oltre l’intervento chirurgico e richiede un percorso strutturato capace di accompagnare i pazienti nel recupero della propria autonomia fisica, psicologica e sociale”. Lo ha detto Assunta Immacolata Scrocca, vicepresidente dell’Associazione italiana operatori sanitari di stomaterapia (Aioss) e coordinatore infermieristico della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, in occasione dell’inaugurazione del nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate all’interno del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma. 

“Nel paziente stomizzato lo schema corporeo si interrompe improvvisamente: non cambia solo l’immagine fisica, ma anche quella mentale, costruita fin dall’infanzia – sottolinea Scrocca – L’esperienza della stomia comporta un profondo cambiamento nella percezione di sé: allo specchio il paziente non solo vede un dispositivo che raccoglie le deiezioni, ma deve riorganizzare l’intero modo di concepire funzioni che per tutta la vita sono state automatiche. La riabilitazione è insegnare al paziente a utilizzare correttamente il dispositivo personalizzato, ma anche fornire gli strumenti per riprendere in mano la propria vita, dopo un intervento molto demolitivo. Anche insegnare a guardarsi allo specchio e a gestire la stomia in autonomia è parte della riabilitazione. Avere uno spazio adeguato lo rende possibile”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...