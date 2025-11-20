Ultime News

20 Nov 2025 Coldiretti: "Massimo impegno
a difesa della filiera del latte"
20 Nov 2025 Figlie di San Camillo, entro l'anno
20 operazioni con il robot chirurgico
20 Nov 2025 Nidi estivi, l'assessore Mozzi:
"Nessuna sospensione del servizio"
20 Nov 2025 Molestie alla capotreno: 59enne
senza biglietto condannato a 6 mesi
20 Nov 2025 Covid e coprifuoco: assolto barista
accusato di minacce al comandante
Video Pillole

Tg Lavoro & Welfare – 20/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Non si ferma la crisi del manifatturiero italiano
– Imprese, a novembre previste 443 mila assunzioni
– Intesa Sanpaolo con Aiccon: focus sul Terzo Settore
– Da Fondazione Lottomatica un rapporto sul welfare familiare

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...