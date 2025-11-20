Ultime News

20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
20 Nov 2025 Crollo delle temperature:
da venerdì sera neve in Pianura
Video Pillole

Ucraina, Tajani “La trattativa non è iniziata, non si può fare senza Kiev e Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La trattativa ancora non è iniziata. Vedo che c’è qualcuno, come il presidente Conte, che fa polemica su questo. Siamo convinti che proprio perchè l’Europa ha inflitto delle sanzioni alla Russia non possa non essere parte della trattativa. Pero’ quando inizierà la trattativa, adesso non c’è una trattativa, c’è forse un dialogo tra americani e russi che continua, ma ancora non c’è nessuna trattativa. La trattativa non si può fare senza l’Ucraina e senza l’Europa”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri, in merito all’assenza dell’Italia nelle trattative per la pace.

