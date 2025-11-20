Ucraina, Tajani “La trattativa non è iniziata, non si può fare senza Kiev e Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La trattativa ancora non è iniziata. Vedo che c’è qualcuno, come il presidente Conte, che fa polemica su questo. Siamo convinti che proprio perchè l’Europa ha inflitto delle sanzioni alla Russia non possa non essere parte della trattativa. Pero’ quando inizierà la trattativa, adesso non c’è una trattativa, c’è forse un dialogo tra americani e russi che continua, ma ancora non c’è nessuna trattativa. La trattativa non si può fare senza l’Ucraina e senza l’Europa”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri, in merito all’assenza dell’Italia nelle trattative per la pace.

