Valditara “La scuola in Campania può diventare un esempio per tutta Italia”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Lo sport insegna valori importanti e positivi, insegna anche il rispetto delle regole, la sana competizione, insegna il coraggio. Grazie a Patrizio Oliva per il lavoro meraviglioso che sta facendo. Abbiamo portato a Napoli i risultati straordinari della scuola campana, di come sta cambiando negli ultimissimi anni. E’ un segnale di speranza, un esempio per tutta l’Italia”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine di un evento a Napoli. Il ministro ha incontrato Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di boxe, “una persona straordinaria dentro e fuori dal ring che sta aiutando tanti giovani a vincere la sfida della vita. Ha accettato la mia proposta di diventare testimonial nelle scuole”, ha aggiunto.

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)