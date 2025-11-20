Ultime News

20 Nov 2025 Giovani in Centro in ritardo?
Anche il Pd chiede chiarimenti
20 Nov 2025 Circondati dal degrado dell'ex
Inpdap: residenti esasperati
20 Nov 2025 In Cattolica terza edizione del
Master in Sport Management
20 Nov 2025 Gioielli sotto casa, stasera
si viaggia attorno al lago di Como
20 Nov 2025 Da Cremona 3 strumenti di liuteria
storica alla Fondazione Monzino
Video Pillole

Valditara “La scuola in Campania può diventare un esempio per tutta Italia”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Lo sport insegna valori importanti e positivi, insegna anche il rispetto delle regole, la sana competizione, insegna il coraggio. Grazie a Patrizio Oliva per il lavoro meraviglioso che sta facendo. Abbiamo portato a Napoli i risultati straordinari della scuola campana, di come sta cambiando negli ultimissimi anni. E’ un segnale di speranza, un esempio per tutta l’Italia”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine di un evento a Napoli. Il ministro ha incontrato Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di boxe, “una persona straordinaria dentro e fuori dal ring che sta aiutando tanti giovani a vincere la sfida della vita. Ha accettato la mia proposta di diventare testimonial nelle scuole”, ha aggiunto.

sat/mca1
(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...