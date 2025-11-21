Ultime News

Alcaraz festeggia la Spagna in Coppa Davis. I tifosi lo ‘attaccano’: “Butti così la coppa di Wimbledon?”

Carlos Alcaraz esulta per la vittoria della sua Spagna nei quarti di Coppa Davis, ma i social non perdonano il numero uno del ranking Atp. Il fuoriclasse spagnolo, costretto a saltare le Final Eight del torneo a Bologna per infortunio, non ha fatto mancare il tifo alla nazionale iberica. E dopo il trionfo ai quarti contro la Repubblica Ceca, in rimonta, ha postato su X una foto che ha fatto discutere gli appassionati.  

“Vamoooos” ha scritto Alcaraz sui social, a corredo di uno scatto particolare. Nella foto, Alcaraz è in salotto, con i piedi sul tavolo, e accanto alla tv spiccano alcuni dei trofei più importanti vinti. Tra questi, la coppa di Wimbledon e degli Us Open. Un dettaglio non passato inosservato, tanto che alcuni utenti hanno sottolineato: “Carlos mette un trofeo degli Us Open e uno di Wimbledon sopra la mensola, come fossero un vaso di Leroy Merlin”. E ancora: “Carlos, comprati un armadio per quei trofei” o “Mi dà fastidio che abbia certe coppe lì, come se avesse esposto un trofeo vinto da bambino”. Qualcun altro, nota invece il mate e se la ride: “Ha anche un trofeo argentino” 

 

