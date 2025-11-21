All’Università di Palermo nuove aule Smart, Fratini “Soluzioni innovative”





PALERMO (ITALPRESS) – “Le aule Smart che presentiamo oggi consistono in soluzioni innovative per una didattica immersiva. Consentiranno nuove forme di proposizione per una formazione di alto livello, che si aggiunge a quella del mio dipartimento. Questo significa nuove possibilità per i nostri studenti, maggiore vicinanza per i docenti in remoto e fornitura di spunti e mezzi per una didattica avanzata”. Lo ha detto il direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, Livan Fratini. “L’Università di Palermo si pone come obiettivo quello di fornire nuovi strumenti alla comunità studentesca, questo è uno dei mezzi con cui dare nuove possibilità: lo facciamo nell’ambito di un progetto finanziato nell’ambito di un programma regionale, è un lavoro ben fatto in una direzione costruttiva per il miglioramento dei servizi forniti agli studenti”, ha aggiunto. xd8/vbo/mca2

