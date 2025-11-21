Ultime News

21 Nov 2025 Sperimentazioni su animali,
raccolta firme della Lav
21 Nov 2025 "Le Muse di Leonardo" a Cremona
con Simone Fappani
21 Nov 2025 I Carabinieri celebrano in Cattedrale
la Patrona Maria Virgo Fidelis
21 Nov 2025 Città Universitaria: Bibilioteca
Statale aperta anche sabato mattina
21 Nov 2025 Svaligiata la Profumeria Ph5,
in pieno centro cittadino
Nazionali

Ascolti tv 20 novembre, boom ‘Ruota dei Campioni’ che debutta con share al 28%

(Adnkronos) – E’ Canale5, che ieri trasmetteva il primo serale ‘La Ruota dei Campioni’, a vincere la prima serata televisiva di ieri, giovedì 20 novembre 2025. il format condotto da Gerry Scotti è stato visto da 5.881.000 spettatori con uno share del 28%.  

Su Rai1, il debutto ‘Un Professore 3’ con Alessandro Gassmann è stata vista da 3.556.000 spettatori, totalizzando il 20% di share. Rai3, con il suo ‘Splendida Cornice’ ha incollato davanti al video 983.000 spettatori per uno share del 5.9%), mentre su La7 ‘Piazzapulita’ ha convinto 899.000 spettatori e il 6.4%. Rete4, che ieri trasmetteva ‘Dritto e Rovescio’, ha ottenuto un ascolto medio di 747.000 spettatori (share al 5.5%), mentre Rai2 con ‘Ore 14 Sera’ è stato la scelta di 652.000 spettatori, con share al 4.8%.  

