Ultime News

21 Nov 2025 Cavalli (Pd): "Sui nidi estivi
polemica costruita su basi fragili"
21 Nov 2025 Divelta sbarra passaggio a livello,
treni bloccati sulla Cremona-Milano
21 Nov 2025 Sicurezza sul lavoro, Cisl Asse del
Po fa il punto sulle nuove norme
21 Nov 2025 20 nuovi sportelli Atm Postamat
in provincia di Cremona
21 Nov 2025 Sambataro: "Dai Carabinieri
disponibilità, impegno, unità"
Nazionali

Asti, caso sospetto di febbre emorragica: analisi allo Spallanzani

(Adnkronos) – Un 81enne di Asti è stato ricoverato oggi, venerdì 21 novembre, all’ospedale Cardinal Massaia per sospetto caso di febbre emorragica di Marburg. Si è recato al pronto soccorso, perché presentava “febbre e sintomi gastrointestinali”, e lì ai medici ha detto di “essere tornato da un viaggio in Etiopia e di aver visitato un’area del Paese africano in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica”. 

 

Gli esami del sangue sono stati inviati all’Inmi Spallanzani di Roma per la verifica della diagnosi di sospetta febbre emorragica di Marburg. Nel caso di conferma della diagnosi “il paziente verrà trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee”, conclude l’azienda sanitaria. 

 

