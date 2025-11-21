Ultime News

21 Nov 2025 Ance Cremona presente
al Made Expo 2025
21 Nov 2025 Le Fiere Zootecniche scaldano i motori:
in città Lollobrigida e Santanchè
21 Nov 2025 Influenza, casi in aumento:
positivo il 12% dei tamponi
21 Nov 2025 In sala Quadri la prima data
del corso autodifesa donne
20 Nov 2025 Due classi dell'Aselli alla
scoperta del cielo profondo
Attraversa la frontiera di Ventimiglia con 230 chili di cocaina, arrestato

IMPERIA (ITALPRESS) – Presso i valichi di frontiera non si ferma l’attività della Polizia di Stato, che in questi giorni ha intensificato i controlli con l’aumento del numero di pattuglie ai valichi con la Francia anche con l’impiego della squadra mista italo francese. Durante un’attività di controllo al valico autostradale di Ventimiglia, finalizzata alla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina e dei reati frontalieri in generale, i poliziotti del settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia, hanno proceduto all’arresto di un cittadino slovacco e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per un totale di circa 230 chilogrammi di cocaina. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
