Ultime News

21 Nov 2025 Cavalli (Pd): "Sui nidi estivi
polemica costruita su basi fragili"
21 Nov 2025 Divelta sbarra passaggio a livello,
treni bloccati sulla Cremona-Milano
21 Nov 2025 Sicurezza sul lavoro, Cisl Asse del
Po fa il punto sulle nuove norme
21 Nov 2025 20 nuovi sportelli Atm Postamat
in provincia di Cremona
21 Nov 2025 Sambataro: "Dai Carabinieri
disponibilità, impegno, unità"
Nazionali

Autismo, Marino (Angsa): “Rifinanziare fondo fermo da 2 anni”

(Adnkronos) – “E’ necessario che si intervenga sul rifinanziamento del Fondo autismo che è stato finanziato da quando è stata approvata la legge 134, cioè dal 2016, e che da 2 anni non ha più finanziamenti”. Lo ha detto Giovanni Marino, presidente nazionale di Angsa-Associazione nazionale genitori persone con autismo Aps Ets, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera dei deputati organizzata per celebrare i 40 anni dell’associazione, oggi composta da una rete di 70 realtà territoriali e rappresentativa di 4mila famiglie. 

Marino ha evidenziato l’urgenza di garantire continuità ai progetti di ricerca e ai nuovi servizi, richiamando anche le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, e indicato un secondo nodo cruciale: “Bisogna avere il coraggio di mettere mano alla revisione dei criteri di accreditamento delle residenze. Senza una riforma – avverte – queste residenze rischiano di essere erroneamente assimilate a istituti, con la spinta di chiudere tutto”. Una prospettiva che “significa mandare in rovina le famiglie delle persone con autismo e tutti quelli che di una residenza hanno bisogno quando non hanno più la famiglia dietro le spalle”. 

