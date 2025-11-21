Ultime News

21 Nov 2025 Cavalli (Pd): "Sui nidi estivi
polemica costruita su basi fragili"
21 Nov 2025 Divelta sbarra passaggio a livello,
treni bloccati sulla Cremona-Milano
21 Nov 2025 Sicurezza sul lavoro, Cisl Asse del
Po fa il punto sulle nuove norme
21 Nov 2025 20 nuovi sportelli Atm Postamat
in provincia di Cremona
21 Nov 2025 Sambataro: "Dai Carabinieri
disponibilità, impegno, unità"
Nazionali

Autismo, Porzi (Angsa Torino): “Con nuova normativa cambio epocale”

(Adnkronos) – “Le sfide future di Angsa sono legate al fatto che con la nuova normativa finalmente c’è un cambio di paradigma epocale fondamentale: il riconoscimento della persona e del suo diritto all’autodeterminarsi, qualunque sia la condizione di partenza”. Lo ha detto Arianna Porzi, presidente Angsa Torino Odv, intervenendo alla Camera dei deputati all’incontro con la stampa organizzato per celebrare i 40 anni dell’Associazione nazionale genitori persone con autismo. 

Porzi ha spiegato che questo cambio di prospettiva impone una revisione dei servizi e delle modalità di approccio. “L’autismo – sottolinea è una condizione controintuitiva, per cui bisogna conoscerla per comprenderla e per poter approntare i servizi adeguati che possano veramente riconoscere i loro bisogni”. Ha quindi richiamato il diritto delle persone autistiche a percorsi costruiti su misura: “Serve una risposta al loro diritto a un progetto personalizzato, autodeterminato di vita, e che ci siano risorse e modalità di approccio all’autismo adeguate per tutti”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...