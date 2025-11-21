Ultime News

21 Nov 2025 Sperimentazioni su animali,
raccolta firme della Lav
21 Nov 2025 "Le Muse di Leonardo" a Cremona
con Simone Fappani
21 Nov 2025 I Carabinieri celebrano in Cattedrale
la Patrona Maria Virgo Fidelis
21 Nov 2025 Città Universitaria: Bibilioteca
Statale aperta anche sabato mattina
21 Nov 2025 Svaligiata la Profumeria Ph5,
in pieno centro cittadino
Nazionali

Brutta caduta in allenamento per Lara Gut. A rischio le Olimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) – “La campionessa svizzera Lara Gut-Behrami è caduta giovedì durante l’allenamento di Super-G a Copper Mountain, in Colorado. Le prime valutazioni sul posto indicano una possibile lesione al ginocchio sinistro”. Lo rende noto Swiss-Ski. “La campionessa olimpica di Super-G tornerà in Svizzera il prima possibile per esami medici approfonditi. Non sarà possibile rilasciare dichiarazioni sull’entità dell’infortunio fino al completamento di tali accertamenti. Ulteriori informazioni saranno comunicate non appena sarà disponibile una diagnosi”. La bruttissima caduta potrebbe far saltare alla fuoriclasse svizzera i Giochi di Milano Cortina, al via il 6 febbraio 2026. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...