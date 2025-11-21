Nei tempi e in dirittura d’arrivo i lavori del sottopasso di via Bergamo a Cremona. La ditta come spiegato dall’assessore Luca Zanacchi non ha chiesto proroghe dunque, come comunicato qualche settimana fa, i lavori saranno terminati entro il 30 novembre.

Si sta lavorando agli ultimi dettagli che riguardano la segnaletica verticale e orizzontale, terminata la vasca di raccolta delle acque c’è ancora qualche piccolo lavoro da portare a terminare sia li che sulla parte elettrica e poi il sottopasso sarà riaperto.

Il cantiere era iniziato a marzo 2025, una necessità questa per risolvere il problema degli allagamenti con la realizzazione dell’opera idraulica.

Tre le fasi d’intervento che hanno hanno comportato qualche disagio alla viabilità. Il complesso cantiere è stato pagato con risorse provenienti dal Pnnr per un totale che ammonta a 1.010.000 euro.

