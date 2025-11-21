Ultime News

Nazionali

Comunicazione, Finzi (AstraRicerche): “In 2025 +12% investimenti in eventi”

(Adnkronos) – “Quello che abbiamo presentato oggi è il 21º Monitor sugli eventi e la live communication in Italia. Abbiamo intervistato più di 320 aziende che investono in comunicazione e che ci hanno raccontato se e quanto stanno investendo negli eventi. Gli ultimi anni hanno segnato una crescita sempre a due cifre e anche quest’anno registriamo un incremento superiore al 10%, nello specifico del 12,2%. Questo significa che il mercato complessivo in Italia è arrivato a 1.123 milioni di euro”. Così Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Crescono in particolare gli eventi interni alle aziende, grazie soprattutto al contributo degli eventi formativi. Aumentano gli eventi B2B, mentre gli eventi consumer mostrano una sostanziale stabilità”. 

Finzi sottolinea anche le tendenze per il prossimo anno: “Le parole chiave sono due: creatività da una parte e aspetto digitale dall’altra, soprattutto grazie all’intelligenza artificiale”. Quanto ai criteri Esg, “le aziende sono sempre più attente: circa due terzi attribuiscono in fase di gara un vantaggio a chi mostra buone performance”. Infine, lo sguardo a Milano Cortina 2026: “Ha già generato un numero significativo di eventi e potrà coinvolgere più del 55% delle aziende intervistate”. 

© Riproduzione riservata
