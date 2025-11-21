Ultime News

21 Nov 2025 Ance Cremona presente
al Made Expo 2025
21 Nov 2025 Le Fiere Zootecniche scaldano i motori:
in città Lollobrigida e Santanchè
21 Nov 2025 Influenza, casi in aumento:
positivo il 12% dei tamponi
21 Nov 2025 In sala Quadri la prima data
del corso autodifesa donne
20 Nov 2025 Due classi dell'Aselli alla
scoperta del cielo profondo
Nazionali

Coppa Davis, oggi semifinale Italia-Belgio: orario e dove vederla

(Adnkronos) –
Italia impegnata oggi, venerdì 21 novembre, in semifinale di Coppa Davis. Dopo il successo nei quarti di finale contro l’Austria, 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, gli azzurri hanno prenotato (per la quarta volta consecutiva) la semifinale, contro il Belgio. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming. 

Italia-Belgio, semifinale della Coppa Davis, è in programma oggi, venerdì 21 novembre alle ore 16. 

Italia-Belgio di oggi, come tutte le partite di Coppa Davis, sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro, sui canali SuperTennis e Rai 1. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX, oltre a Rai Play. 

