21 Nov 2025 Sperimentazioni su animali,
raccolta firme della Lav
21 Nov 2025 "Le Muse di Leonardo" a Cremona
con Simone Fappani
21 Nov 2025 I Carabinieri celebrano in Cattedrale
la Patrona Maria Virgo Fidelis
21 Nov 2025 Città Universitaria: Bibilioteca
Statale aperta anche sabato mattina
21 Nov 2025 Svaligiata la Profumeria Ph5,
in pieno centro cittadino
Degenera una lite tra due
famiglie: tensione in via Ciria

Paura nella notte in via Ciria, una laterale di viale Po: quella che sembrava essere una lite tra due famiglie si è rivelato poi un vero episodio di violenza che ha coinvolto  un giovane di 23 anni e una donna di 52.

L’intervento della Polizia di Stato, che sta ricostruendo dinamica e accaduto, ha evitato che la situazione peggiorasse. Sul posto anche i mezzi di soccorso, che hanno trasportato il ragazzo e la donna in ospedale.

