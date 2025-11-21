Paura nella notte in via Ciria, una laterale di viale Po: quella che sembrava essere una lite tra due famiglie si è rivelato poi un vero episodio di violenza che ha coinvolto un giovane di 23 anni e una donna di 52.

L’intervento della Polizia di Stato, che sta ricostruendo dinamica e accaduto, ha evitato che la situazione peggiorasse. Sul posto anche i mezzi di soccorso, che hanno trasportato il ragazzo e la donna in ospedale.

