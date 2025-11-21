Ultime News

21 Nov 2025 Cavalli (Pd): "Sui nidi estivi
polemica costruita su basi fragili"
21 Nov 2025 Divelta sbarra passaggio a livello,
treni bloccati sulla Cremona-Milano
21 Nov 2025 Sicurezza sul lavoro, Cisl Asse del
Po fa il punto sulle nuove norme
21 Nov 2025 20 nuovi sportelli Atm Postamat
in provincia di Cremona
21 Nov 2025 Sambataro: "Dai Carabinieri
disponibilità, impegno, unità"
Nazionali

Edilizia, Pilotto (sindaco Monza): “Made expo fotografia dell’avanzamento tecnologico”

(Adnkronos) – “Manifestazioni del genere sono importantissime perché rappresentano un concentrato che fotografa l’avanzamento tecnologico in tanti ambiti come quello delle costruzioni piuttosto che della sicurezza digitale o l’ambito generale delle connessioni digitali”. A dichiararlo è il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, presente a Milano al Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025. 

“Il tema della Smart City mixa molti elementi come ambiente, mobilità, presenza imprenditoriale e non solo: in questo periodo la nostra provincia, il capoluogo e la Provincia stanno facendo dei passi avanti complessivamente nell’idea di una vivibilità del territorio che è fatta di molte scelte particolari che vanno ad esempio dall’installazione delle videocamere o quello dell’illuminazione. In quest’ultimo caso, sostituendo le ‘lampade’, abbiamo risparmiato 1500 tonnellate di Co2, che è l’equivalente di 72.000 alberi adulti. Anche solo rispettando le norme si ottengono dei risultati”, ha concluso il sindaco di Monza. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...