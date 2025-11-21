Ultime News

21 Nov 2025 La Vanoli cade a Brescia 83-72
ma resta viva fino alla fine
21 Nov 2025 Papa Leone XIV visto da vicino:
sala gremita in Santa Monica
21 Nov 2025 Cantiere di via Bergamo:
riapertura entro fine mese
21 Nov 2025 Giustizia e separazione carriere,
gli elementi della riforma
21 Nov 2025 Proteste pro Palestina:
manifestazione in piazza Duomo
Elezioni Puglia, Decaro “Spero di diventare il presidente di tutti i pugliesi”

BARI (ITALPRESS) – “Spero lunedì di diventare il Presidente di tutti i pugliesi. Io ho sempre chiuso la campagna elettorale così, con i cittadini, è un legame forte con la mia comunità, con la mia gente, ho deciso di restare qui, ho scelto di tornare in Puglia, voglio stare con la mia gente, voglio stare nella mia terra. L’appello ai pugliesi è di andare a votare perché è un diritto quello del voto che ci siamo conquistati tanti anni fa”. Lo ha affermato stasera a Bari il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro a margine del comizio conclusivo della sua campagna elettorale. xa2/pc/mca3

