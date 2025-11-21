Ultime News

21 Nov 2025 Sperimentazioni su animali,
raccolta firme della Lav
21 Nov 2025 "Le Muse di Leonardo" a Cremona
con Simone Fappani
21 Nov 2025 I Carabinieri celebrano in Cattedrale
la Patrona Maria Virgo Fidelis
21 Nov 2025 Città Universitaria: Bibilioteca
Statale aperta anche sabato mattina
21 Nov 2025 Svaligiata la Profumeria Ph5,
in pieno centro cittadino
Hollywood omaggia Chadwick Boseman, stella postuma sulla Walk of Fame per ‘Black Panther’

(Adnkronos) – Il compianto attore Chadwick Boseman, noto soprattutto per il suo ruolo nel cinecomic ‘Black Panther’ della Marvel e per le sue interpretazioni delle leggende americane Jackie Robinson (’42 – La vera storia di una leggenda americana’) e Thurgood Marshall (‘Marcia per la libertà’), è stato insignito di una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame. A celebrarlo e ricordarlo, nella cerimonia, la moglie Taylor Simone Ledward-Boseman, che ha detto: “Rendiamo omaggio a una vita fatta di talento. Celebriamo la tua capacità e la tua dedizione, riconoscendo la tua eredità di eroe e icona. Hai vissuto con onore e onestà. Eri brillante quanto bello, coraggioso quanto gentile. Ti amiamo, ci manchi”. 

Al suo fianco amici e colleghi, tra cui gli attori Michael B. Jordan, Viola Davis e il regista Ryan Coogler. “Devo credere che Chadwick sia ancora vivo. Non riesco a usare le parole ‘andato’ o ‘morte’ quando penso a lui”, ha dichiarato Davis, che aveva lavorato con l’attore in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, il suo ultimo ruolo cinematografico. A Boseman era stato diagnosticato nel 2016 un tumore al colon al terzo stadio, poi progredito nel quarto nel 2020. Nonostante la terapia, ha continuato a lavorare completando diversi film. “Lo ringrazio per ciò che ha lasciato dentro di me: un fuoco che mi guida sempre verso un senso più profondo del mio lavoro e dei miei obiettivi”. La stella, ha concluso Davis, “non brillerà mai quanto Chadwick brilla in cielo”. 

Coogler, amico dell’attore e regista di Black Panther, ha chiesto comprensione ai presenti mentre parlava con la voce rotta dall’emozione: “Quando penso a lui, mi vengono in mente tre cose: leadership, insegnamento e generosità. Era una guida straordinaria”. 

